TCHOUKBALL: la Serie A riparte da Poggio Renatico

In campo Ferrara Bulls e Ferrara Peanuts

Domenica 28 Novembre, a Poggio Renatico (via Testi, 21) andrà in scena la prima giornata del Campionato di Serie A 2021/2022. Le due squadre ferraresi, Ferrara Bulls e Ferrara Peanuts, affronteranno Forlì No-Stop ed Empoli White Wallers.

I Ferrara Bulls hanno mantenuto l’organico dell’ultima stagione, con qualche piccolo cambiamento ma cercando di dare continuità al progetto intrapreso nel 2016. I Ferrara Peanuts invece contano ben 6 giocatori su 13 diversi dalla passata stagione, l’idea degli allenatori è che i membri con più esperienza nel massimo campionato possano aiutare i giovani ad inserirsi al meglio in un contesto totalmente differente da quello della serie cadetta.

Gli obiettivi stagionali non sono stati dichiarati, ma ci si aspetta che i Bulls competano per la vittoria finale del campionato (cosa che non accade dal 2018), mentre i Peanuts punteranno a rientrare tra le prime quattro per poter prendere parte ai playoff nel Giugno 2022. Ricordiamo che, nella stagione 2019/20 interrotta a Febbraio, i Ferrara Bulls si trovavano al terzo posto in classifica, mentre i Ferrara Peanuts (da squadra neopromossa) erano in quinta posizione in attesa dello scontro diretto del girone di ritorno con i Castellanza Shogun, valido per conquistare la quarta posizione.

L’ingresso al pubblico per le giornate di campionato è libero, con controllo del Green Pass all’entrata in ottemperanza alle normative vigenti.