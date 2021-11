TCHOUKBALL: en plein ferrarese nella prima giornata

Quattro successi per Bulls e Peanuts, nei derby con le formazioni forlivesi

Si sono giocate le gare deella prima giornata di campionato di Serie A di Tchoukball della stagione 2021/2022. Le due ferraresi, Peanuts e Bulls, hanno affrontato le compagini Forlì No-Stop ed Empoli White Wallers.

La prima partita della giornata ha visto i Ferrara Bulls affrontare la compagine forlivese, i padroni di casa sono entrati in campo concentrati dal primo minuto con l’obiettivo di imporre i propri ritmi di gioco, dilagando sin dal primo tempo per concludere con il risultato schiacciante di 75-20.

La seconda partita vedeva la seconda squadra ferrarese, i Ferrara Peanuts, contendere i due punti in palio con Empoli White Wallers. Entrambe le squadre presentavano qualche defezione, la squadra di casa ha impiegato alcuni minuti per assestarsi e conseguentemente staccare gli avversari, mantenendo poi il vantaggio maturato. Al termine del match il tabellone recitava il punteggio di 53-39.

Terzo match di giornata tra Bulls e Wallers, con la squadra ferrarese che non perde tempo e fin dai primi minuti si porta in vantaggio, concludendo il match per 71-30.

Ultima partita di giornata tra Peanuts e Forlì, quasi un derby per la qualità delle sfide giocate tra le due squadre negli ultimi anni. Dopo un primo tempo molto tirato, nel secondo i giovani ferraresi prendono il largo concludendo poi il match per 53-36.

Entrambe le squadre concludono quindi la prima giornata a punteggio pieno, in attesa delle partite del 12 Dicembre con Caronno Spartans e Rovello Sgavisc.

Di seguito i risultati della giornata:

Ferrara Bulls 75-20 Forlì No-Stop

Ferrara Peanuts 53-39 Empoli White Wallers

Ferrara Bulls 71-30 Empoli White Wallers

Ferrara Peanuts 53-36 Forlì No-Stop