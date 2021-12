TCHOUKBALL: trasferta a Rovello per Bulls e Peanuts

Nella seconda giornata di serie A viaggio in provincia di Como per le squadre ferraresi che puntano al bis

Domenica Ferrara Bulls e Ferrara Peanuts affronteranno Rovello Sgavisc e Caronno Spartans presso il PalaMadonna di Rovello Porro (CO).

Le due ferraresi sono reduci da un’ottima prima giornata, nella quale entrambe hanno portato a casa tutti i punti disponibili attraverso vittorie convincenti. Caronno attualmente si trova a 2 punti in classifica, a seguito di una vittoria e una sconfitta con le squadre saronnesi, mentre si tratta del debutto per Rovello (in quanto ha riposato nella prima giornata di campionato).

Come sono le squadre che affronteranno le ferraresi? I Caronno Spartans sono una squadra che conta vari giocatori con esperienze in campo internazionale ed europeo, dalla quale quest’anno ci si aspetta molto poiché ha le qualità per arrivare ai playoff.

I Rovello Sgavisc sono tuttora i campioni in carica, grazie alla vittoria guadagnata nel Maggio 2019 in finale con i Saronno Castor. Nella stagione 2019-2020 l’unico match giocato tra Bulls e Sgavisc si è concluso con il tabellone che segnava +1 per i rovellesi, quindi possiamo affermare che sicuramente ci aspetterà un grande match.

Di seguito il calendario delle partite:

10.00 OSGB Caronno Spartans – Ferrara Peanuts

11.10 Rovello Sgavisc – Ferrara Bulls

13.00 OSGB Caronno Spartans – Ferrara Bulls

14.10 Rovello Sgavisc – Ferrara Peanuts