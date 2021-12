TCHOUKBALL: turno in chiaroscuro per le ferraresi

Nella seconda giornata in serie A, doppia vittoria per Bulls, due ko per Peanuts

Giornata scoppiettante al Pala Madonna di Rovello Porro (CO) nella giornata di Domenica 12 Dicembre.

Prima partita tra OSGB Caronno Spartans e Ferrara Peanuts: come ci si aspettava il match è fin dai primi minuti tirato, con entrambe le squadre che fanno di tutto per portare i due punti a casa. I ferraresi pagano nel primo tempo le fatiche della lunga trasferta, si trovano così costretti ad inseguire gli avversari che tentano la fuga. Nel terzo tempo i Peanuts si ritrovano ad un solo punto dagli avversari, successivamente a causa di qualche scelta sbagliata tornano a qualche possesso di distanza concludendo sul -6.

Secondo match di giornata con gli spalti gremiti, anche i giocatori in campo non erano abituati a questo pubblico da un bel po’, si gioca Rovello Sgavisc-Ferrara Bulls. La partita si gioca punto a punto, nel secondo tempo i ferraresi prendono un po’ di distacco che però viene ridotto nell’ultimo tempo, concludendo con un solo punto di vantaggio. La squadra ferrarese, con la sua divisa nera con la scritta Lemme in bella vista, espugna così il Pala Madonna per la prima volta dalla nascita dei Ferrara Bulls (2016).

La terza partita di giornata vede i Ferrara Bulls affrontare Caronno Spartans: i ferraresi, reduci da un match molto stancante, iniziano la partita con poca concentrazione ritrovandosi in vantaggio di soli 3 punti a fine primo tempo. Tra secondo e terzo tempo la squadra ferrarese si risveglia, finendo il match con il tabellone che recita +23.

Ultima partita di giornata tra Ferrara Peanuts e Rovello Sgavisc, nella quale i ferraresi sperimentano nuovi assetti in campo e lasciano spazio a chi ne ha trovato meno durante il primo match di giornata. Dopo un primo tempo giocato quasi alla pari, i rovellesi prendono il largo concludendo la partita con un vantaggio di ben 28 punti.

Prossimo appuntamento il 23 Gennaio a Poggio Renatico (FE) per sfidare le due squadre di Saronno, Castor e Pollux.

Ecco i risultati della giornata:

OSGB Caronno Spartans 65-59 Ferrara Peanuts

Rovello Sgavisc 59-60 Ferrara Bulls

OSGB Caronno Spartans 43-66 Ferrara Bulls

Rovello Sgavisc 60-32 Ferrara Peanuts