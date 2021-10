Tè Letterari: ritorna la rassegna della Biblioteca Civica L.A. Muratori del Comune di Comacchio

Ritorna il tradizionale appuntamento con i ‘Tè Letterari’. L’iniziativa – organizzata dalla Biblioteca Civica L.A. Muratori del Comune di Comacchio in collaborazione con la Civica Scuola di Musica – prevede 6 incontri che si svolgeranno, tutti di giovedì, tra ottobre 2021 e gennaio 2022, il primo dei quali in programma per prossimo 21 ottobre.

L’amatissima rassegna riprende dopo lo stop forzato nel 2020 con qualche novità: quasi tutti gli incontri, tranne quello del 30 ottobre, saranno ospitati presso la Casa delle Arti, segno tangibile della stretta collaborazione tra biblioteca e scuola di musica, che curerà anche gli accompagnamenti musicali.

Come sempre ampio spazio verrà assicurato alla varietà, passando dalla narrativa, alla poesia, a temi di stampo più divulgativo. Previste inoltre due anteprime: una in coincidenza con l’incontro inaugurale del 21 ottobre, con la prima presentazione del libro ‘Nessuno escluso’, appena pubblicato ed una il 18 novembre la prima presentazione pubblica di ‘Quando qui sarà tornato il mare’, frutto del lavoro del collettivo Moira dal Sito, che lo presenterà assieme al celebre Wu Ming I. Secondo la tradizione, particolare attenzione è stata data alle produzioni letterarie locali, in quanto si tratta prevalentemente di autrici ed autori del territorio.

PROGRAMMA

– Giovedì 21 ottobre ore 16,30

Auditorium Casa delle Arti

‘Nessuno escluso’ di Pietro Baroncelli.

Dialoga con l’autore Lucia Felletti

– Sabato 30 ottobre ore 16.30

Sala Polivalente San Pietro

‘Storia e ambiente del Po di Volano’ di Diego Maestri.

Dialoga con l’autore Mario Beneventi

– Giovedì 11 novembre ore 16,30

Auditorium Casa delle Arti

‘Acqua dolce, acqua salata:dove il Po incontra il mare’ di Anna Bigoni.

Dialoga con l’autrice Beatrice Mangiavillano

-Giovedì 18 novembre ore 16,30

Auditorium Casa delle Arti

‘Quando qui sarà tornato il mare’. A cura di Wu Ming 1 e Collettivo Moira Dal Sito.

Dialoga con i curatori il Collettivo Moira Dal Sito.

-Giovedì 2 dicembre ore 16,30

Auditorium Casa delle Arti

‘Diario di un curato di valle’ di Maurizio Marcialis.

Dialoga con l’autore Alberto Lazzarini

-Giovedì 27 gennaio ore 16,30

Auditorium Casa delle Arti

‘Un grido vero. Riflessioni su Primo Levi’ di Luca De Angelis.

Dialoga con l’autore Stefano Pederzan

Gli incontri sono ad ingresso gratuito con obbligo di green pass. Per informazioni: Biblioteca Civica L.A. Muratori – Via Agatopisto 5, Comacchio.

Tel. 0533 315882