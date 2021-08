Teatri sull’acqua 2021

È tempo di farse a ‘Teatri sull’acqua’, nella fattispecie quelle emiliane, di cui I Burattini della Commedia sono maestri. Tutti gli appuntamenti di ‘Teatri sull’acqua’ percorreranno i 7 lidi fino al primo settembre ogni mercoledì, cui si aggiungeranno i lunedì sera da metà luglio a Ferragosto. L’ingresso è sempre gratuito.

Mercoledì 11 agosto – ore 21 – Ingresso libero

Lido di Pomposa, piazzale Ballardini

I Burattini della Commedia

Le Farse Emiliane

Negli spettacoli ottocenteschi la farsa era la conclusione dello spettacolo dove sia i grandi che i piccini potevano divertirsi, vedendo i loro eroi alle prese con situazioni ridicole e intriganti. In questo spettacolo, la compagine capitanata dal burattinaio Moreno Pigoni proporrà due pezzi appartenenti a questo antico genere teatrale: troveremo Fagiolino e Sandrone alle prese con la fame e l’amore, due temi tra i più classici e caratterizzanti della commedia dell’arte.

Compagni dei nostri eroi saranno Brighella, il re, la regina, il diavolo, Lisetta il capitano e un famelico lupo.

L’arte dei burattini, di cui Moreno Pigoni è brillante interprete, trasporta lo spettatore in una atmosfera senza tempo, per risate e divertimento assicurati per il pubblico di ogni genere ed età.

Prossimo appuntamento con Teatri sull’acqua: lunedì 16 agosto a Lido di Spina con I Burattini di Mattia

In caso di maltempo gli spettacoli saranno rimandati a data da destinarsi

INFO: 349 0807587

[email protected]

FB Comacchio A Teatro

www.comacchioateatro.it