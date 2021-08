“Teatri sull’acqua 2021”: appuntamento con ‘Arlecchinate’ il 9 agosto a Porto Garibaldi

‘Arlecchinate’, in programma lunedì 9 agosto a Porto Garibaldi, propone un repertorio di farse provenienti dalla tradizione italiana che ha come protagonista Arlecchino, accompagnato dagli amici della Commedia dell’Arte, unite in uno spettacolo che mescola dialoghi divertenti e ritmo incalzante. Tutti gli appuntamenti di Teatri sull’acqua percorreranno i 7 lidi fino al primo settembre ogni mercoledì, cui si aggiungeranno i lunedì sera da metà luglio a Ferragosto. L’ingresso è sempre gratuito.

Lunedì 9 agosto – ore 21 – Ingresso libero

Porto Garibaldi – Viale Ugo Bassi

Bambabambinin ‘Arlecchinate’, Spettacolo di burattini tradizionali di e con Paolo Rech

Arlecchino, che dovrebbe presentare lo spettacolo, al momento decisivo non si trova, ma il burattinaio lo scopre nascosto tra i tendaggi del teatrino e lo spinge a fare il suo dovere. Comincia così un’avventura che lo vede coinvolto in una serie di peripezie per sfuggire agli inganni di Brighella, ai morsi del suo Cane, alle cure del dottor Balanzone, al braccio della Legge e …alla Morte.

Prossimo appuntamento con Teatri sull’acqua: mercoledì 11 agosto a Lido di Pomposa con I Burattini della Commedia

In caso di maltempo gli spettacoli saranno rimandati a data da destinarsi

INFO: 349 0807587

[email protected]

FB Comacchio A Teatro

www.comacchioateatro.it