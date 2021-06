Teatri sull’acqua 2021: con “I Burattini di Massimiliano Venturi” al via mercoledì 23 ottobre a Lido di Pomposa

Con lo spettacolo de “I Burattini di Massimiliano Venturi”, si apre a Lido di Pomposa l’edizione 2021 della rassegna itinerante nei Lidi di Comacchio Teatri sull’acqua. I 16 appuntamenti in programma percorreranno i 7 lidi fino al primo settembre ogni mercoledì, cui si aggiungeranno i lunedì sera da metà luglio a Ferragosto. Il programma spazierà tra il meglio della produzione nazionale di burattini e figure, teatro di strada e comicità, offrendo un ricco cartellone particolarmente dedicato al pubblico di ragazzi e famiglie ma di certo interesse per lo spettatore di tutte le età. L’ingresso è sempre gratuito.

Mercoledì 23 giugno alle 21,15 con ingresso libero. Lido di Pomposa – P.le Ballardini I Burattini di Massimiliano Venturi – Arlecchino e Sganapino in cuccagna. Arlecchino, Brighella e i personaggi della Commedia dell’Arte sono protagonisti assieme a Fagiolino, Sganapino, Sandrone, il dottor Balanzone e le altre maschere del teatro dei burattini, di spettacoli che si innestano sul solco della tradizione, per riportarla a nuova vita nella contemporaneità.

Intrecci, risate e scene mimate in cui i protagonisti vengono trascinati in vicende al limite dell’impossibile, uscendone sempre vincitori grazie agli strafalcioni dialettali, alla loro ingenuità popolare e alle sonore bastonate che impartiscono ai propri avversari. Duelli, inseguimenti e baruffe da risolvere con grande coinvolgimento del pubblico.

In caso di maltempo gli spettacoli saranno rimandati a data da destinarsi

INFO:

349/0807587

FB Comacchio A Teatro

www.comacchioateatro.it