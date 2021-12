Teatro Bianco: un luogo teatrale diffuso che metta la formazione artistica in primo piano.

Il progetto Teatro Bianco nasce dall’incontro di due associazioni, DestinationFilm-APS e ILA APS, e di due professionisti, Roberta Pazi e Gianluca Esposito, accomunati dalla volontà di creare un luogo teatrale diffuso che metta la formazione artistica in primo piano.

Il progetto mira a realizzare dei percorsi che rappresentino uno stimolo per la comunità nel suo insieme, poiché nasce dalla convinzione che la grande forza e le grandi potenzialità delle arti teatrali siano fondamentali per la crescita dell’individuo, la comunicazione interpersonale e lo sviluppo delle relazioni sociali.

Teatro Bianco è un contesto aperto allo scambio e all’incontro che ha come prima vocazione la formazione sia teatrale che cinematografica e che tende allo sviluppo di un vivaio creativo in cui trovano posto anche produzioni ed eventi da realizzare in sinergia con altre realtà artistiche della città.

Il progetto è realizzato negli spazi del Laboratorio Aperto Ferrara, sito a Ferrara in Via Castelnuovo 10, con cui è nata sin da subito una proficua collaborazione. Il Laboratorio Aperto di Ferrara – Ex Teatro Verdi è un uno spazio fisico e ideale in cui innovazione tecnologica, ricerca, cultura si intrecciano in un dialogo tra mondi e competenze diverse, in un contenitore di attività che hanno come obiettivo comune valorizzare il patrimonio culturale e umano della città di Ferrara per trasformarlo in crescita. Proprio per questo, la grande disponibilità di uno spazio così centrale e così carico di storia, eppure con una gestione all’avanguardia, ha permesso da un lato una fruizione privilegiata ai cittadini e dall’altro di far rivivere i bellissimi locali di questo spazio rigenerato anche e ancora una volta per attività di ambito teatrale.

Il progetto Teatro Bianco si concretizza in quattro percorsi annuali, sei workshop e quattro spettacoli.

I 4 di laboratori di teatro annuali vengono realizzati con cadenza settimanale fino al mese di maggio, in orario serale (dalle 21 alle 23) per permettere la fruizione a studenti e lavoratori e sono calendarizzati come segue: tre laboratori per il teatro di prosa di livello intermedio, avanzato e strong realizzati rispettivamente dal lunedì al mercoledì, condotti da Roberta Pazi (Ass. DestinationFilm), e un laboratorio di teatro di improvvisazione proposto al giovedì con la conduzione di Gianluca Esposito (Ass. ILA).

Gli spettacoli verranno messi in scena tra maggio e giugno, presentando alla città i quattro lavori finali realizzati dagli allievi dei laboratori.

I workshop intensivi invece avranno una durata variabile e saranno strutturati sempre nei fine-settimana, secondo il seguente programma:

– 29 e 30 gennaio – Propedeutica al teatro, piccolo corso di avvicinamento alla recitazione. Conduzione Roberta Pazi

– 12 febbraio – Dizione e ortoepia. Conduzione Roberta Pazi

– 13 febbraio – Parlare in pubblico. Conduzione Roberta Pazi

– 5 marzo – Teatro Senior, piccolo corso di teatro per over 70. Conduzione Roberta Pazi

– 6 marzo – Attività di Team Building. Conduzione Roberta Pazi e Gianluca Esposito

– 26 e 27 marzo – Improvvisazione teatrale e creatività. Conduzione Gianluca Esposito

Le iscrizioni ai laboratori e ai workshop sono aperte.

Per maggiori informazioni su progetto e iscrizioni:

https://www.facebook.com/TeatroBianco

[email protected]

[email protected]

[email protected]