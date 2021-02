Teatro Comunale Ferrara, spettacolo pasquale con Placido e Ovadia

Uno spettacolo pasquale, all’alba, dedicato alla Passione di Cristo, con Michele Placido e Moni Ovadia, in Piazza Trento e Trieste, in programma sabato 3 aprile. E, per la festa della donna, un talk a più voci sul ruolo del femminile nella società, con Ovadia.

Sono le iniziative che sta mettendo in cantiere il teatro di Ferrara (presieduto da Placido e diretto da Ovadia), annunciate alla vigilia dell’iniziativa ‘Facciamo luce sul teatro’, che prevede l’accensione simbolica di portici, foyer, sale, per sensibilizzare sulla situazione del settore cultura e spettacoli.

“Tra le attività che stiamo organizzando – anticipa Placido – quella del 3 aprile in esterno al teatro, all’alba, lungo le vie principali del centro di Ferrara, per celebrare la Passione di Cristo di Mario Luzi. In questo evento, sia io che il direttore Moni Ovadia saremo presenti fisicamente, come attori, assieme a ruoli femminili da parte di attrici che stiamo valutando, protagoniste anch’esse della rappresentazione.

Speravamo che in strada potesse esserci il pubblico, che tanto manca nei teatri e nei luoghi della cultura. In ogni caso, la rappresentazione si farà; per le riprese stiamo concludendo la trattativa con TV2000”.

“In questi difficili mesi per la cultura – dice Placido – il Teatro Comunale ha garantito una virtuosa continuità nella programmazione. Lo testimoniano le tante attività fatte: anche durante il lockdown, sono stati realizzati spettacoli e, al contempo, è stata impiegata forza lavoro, dando possibilità agli artisti di esibirsi. Il teatro, seppur chiuso al pubblico, ha sfruttato le potenzialità dello streaming per realizzare attività di successo”.

(www.ansa.it)