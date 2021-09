Teatro Comunale: il Card. Zuppi, il Presidente Bonaccini e il Prof. Crisanti a confronto per parlare di “Salute e territorio”

“Salute e Territorio: risorse finanziarie – diritto alla salute – opportunità imprenditoriali in tempo di pandemia”: è questo il titolo di una serie di incontri organizzati dall’Ufficio diocesano Pastorale della Salute, l’Ufficio diocesano Pastorale Sociale, Lavoro, Giustizia, Pace e Salvaguardia del Creato e la Sezione Ucid di Ferrara.

’Pandemia: sfide per l’etica della salute e dell’imprenditoria nel territorio ferrarese’ è il tema del primo dei tre incontri che si terrà questa sera alle 19.00 al Teatro Comunale Abbado.

A confrontarsi saranno Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna che relazionerà sul tema “Pandemia: una sfida per sanità e imprese nel territorio ferrarese”, il cardinale Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna, il quale affronterà il tema “L’etica al servizio della polis in tempo di crisi”, e Andrea Crisanti, direttore Laboratorio Microbiologia dell’Univesità degli Studi di Padova, sul tema “Luci e ombre nell’opera svolta per fronteggiare la pandemia e acquisizioni per il futuro”.

Moderatore dell’incontro sarà Antonio Frascerra, presidente Ucid Ferrara.

Le conclusioni saranno affidate a Gian Carlo Perego, Arcivescovo di Ferrara-Comacchio.