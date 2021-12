‘Teatro Ragazzi’: due appuntamenti per bambini e famiglie: domani ‘Il Gruffalò’ e domenica ‘Una notte a dicembre’ al Teatro Comunale

Il Teatro Comunale di Ferrara è anche luogo di crescita e di scoperta per bambini e ragazzi, con attività e momenti a loro dedicati, tra teatro, musica e condivisione per aiutare i più piccoli a esprimersi e ad appassionarsi all’arte e alla cultura, insieme. Torna Teatro Ragazzi, per un weekend all’insegna del divertimento e della condivisione.

Domani, sabato 4 dicembre alle ore 16,30 e alle 20,30 al Teatro Comunale arriva ‘Il Gruffalò’, spettacolo proposto dalla Fondazione Aida. Una commedia musicale con chiavi di lettura per vivere nella società attraverso la favola. Regia e adattamento italiano di Pino Costalunga e Manuel Renga. Lo spettacolo è pensato per bambini dai 6 ai 10 anni (6 euro per i bambini, 8 per gli adulti). Una commedia musicale per tutta la famiglia tratto dal bestseller di Julia Donaldson e Axel Sheffler. ‘Il Gruffalò’ è il protagonista apprezzato e conosciuto da migliaia di bambini e genitori nel globo, grazie alle traduzioni realizzate in oltre trenta lingue. Il Gruffalò è diventato protagonista di importanti produzioni teatrali in tutto il mondo, in Italia la Fondazione Aida ha deciso di raccogliere la sfida per proporne una propria versione originale. Pur mantenendosi fedeli ai testi e all’iconografia delle illustrazioni originali, si è creato uno spettacolo musicale interamente nuovo.

Domenica 5 dicembre alle 15,30 al Ridotto, ‘Teatro Ragazzi’ continua con ‘Una notte a dicembre’. La storia traccia un percorso introspettivo che lascia comprendere il legame interiore tra fratelli, offrendo anche molti spunti di riflessione. Prima dello spettacolo, nelle mani più piccole, verranno consegnate piccole lucine da nascondere in un pugno stretto. Potranno mostrarle solo alla fine di tutto e, fino ad allora, dovranno mantenere il segreto con i personaggi della storia. Con Fabrizia Lotta, Martina Cardinale, Luca Donati, Veronica Lodi e con Elena Riberti al pianoforte. Pensato per bambini dai 4 anni, l’ingresso è di 5 euro per i bambini e 7 per gli adulti.

Biglietti in vendita sul sito wwww.teatrocomunaleferrara.it e su www.vivaticket.com.