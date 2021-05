Tenda summer school junior a Bondeno

Una settimana di campus cine-teatrale presso la Rocca Possente di Stellata per bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie.

Questa è l’iniziativa, approvata con delibera di Giunta, che si svolgerà durante la seconda settimana del mese di giungo grazie a Stefano Muroni e al suo campus Tenda Summer School Junior.

«Una bella iniziativa culturale, che permetterà ai nostri giovanissimi concittadini di intraprendere i primi passi all’interno del mondo degli attori – commenta l’assessore alla Cultura, Francesca Aria Poltronieri –. Per di più, il coordinamento fornito da Muroni e dal suo entourage garantirà al campus una qualità eccellente e indiscussa».

Sostanzialmente, il campus cine-teatrale offrirà a 30 bambini e ragazzi interessati la possibilità di sperimentare e di apprendere le tecniche base della recitazione, la capacità di stare davanti alla telecamera, e l’opportunità di vivere un contesto estremamente immerso nel mondo della storia e della cultura qual è quello del parco della Rocca. I partecipanti saranno costantemente seguiti e aiutati da operatori esperti nel vasto mondo della produzione teatrale e cinematografica, e tutta l’attività verrà coordinata dallo staff di Stefano Muroni, che con il Tenda Summer School riservato agli adulti sta registrando presenze da ogni parte del mondo.

«Presto forniremo tutti i dettagli per le pre-iscrizioni – spiega ancora l’assessore –: questo campus equivarrà alla partecipazione a una settimana di centri estivi, e per questo seguirà sostanzialmente la stessa tariffazione. I nostri centri estivi sono un fiore all’occhiello del territorio, e sono convinta che consentire agli interessati di svolgere una settimana completamente immersa nel mondo dell’arte teatrale permetterà ai nostri studenti di vivere esperienze nuove e molto arricchenti per il loro personale patrimonio culturale». Le pre-iscrizioni saranno quindi aperte a breve, e tutte le indicazioni utili verranno fornite sul sito del comune di Bondeno (www.comune.bondeno.fe.it), nonché sulle pagine web e social del ‘Tenda Summer School’. «Una prima edizione del campus – conclude Poltronieri – che sicuramente riscuoterà grande successo e apprezzamento. L’offerta è più che valida, il personale è molto competente, e la città di Bondeno è da anni rinomata per aver sempre saputo abbracciare ogni forma di espressione artistica».