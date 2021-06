Tenda Summer School Junior: il campus di teatro per bambini

Prima edizione di “Tenda Summer School Junior”, campus di teatro pensato per i bambini del nostro territorio in programma dal 6 al 26 giugno 2021. Sono 10 i comuni (metà provincia) che hanno aderito all’iniziativa e nei quali verranno portati i laboratori, che coinvolgeranno complessivamente 250 bambini. La summer school sarà infatti realizzata all’interno dellle Delizie Estensi del territorio, ma anche in palazzi, oasi verdi e corti coloniche.