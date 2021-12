TENNIS TAVOLO: alto e bassi per i veterani ferraresi

Nel primo concentramento a squadre nazionali

Veterani a tinte agrodolci, in casa Tennistavolo Ferrara, nel primo concentramento dei campionati a squadre nazionali. In serie A2 la squadra estense, in campo con Sergio Curarati e Luca Antonucci, a Padova ha vinto entrambe le gare disputate, assicurandosi da subito il traguardo agognato: la salvezza. Situazione delicata, invece, per la squadra di categoria impegnata in serie B, ancora a secco dopo le partite giocate a Gemona del Friuli. In A2 il Tennistavolo Ferrara ha battuto per 3-2 il temibile La Spezia, rimontando dopo la cocente sconfitta del doppio. I punti della bella impresa sono arrivati da capitan Curarati, ancora una volta in gran spolvero, autore di due successi e ancora imbattuto in stagione fra C1 e A2 Veterani; le sue vittorie in singolare su Orlandi e sul numero uno avversario Bertolotti hanno tenuto a galla la

squadra fino al 2-2, dopodiché il successo al quinto set di un solido Antonucci su Orlandi ha deciso il match. In seguito è arrivato il 3-0 sulla Eos Roma, con un punto a testa in singolare per i due giocatori estensi e uno conquistato dal doppio da loro stessi formato. Altra musica in B Veterani, dove la seconda formazione del Tennistavolo Ferrara, in campo con Guido Caravita ed Enrico Mugellini, ha ceduto sia ai trentini del Villazzano (0-3) sia agli alto- atesini del Sarnthein (1-3). Nonostante l’estrema competitività del girone, per i ferraresi ci sarà comunque l’occasione per rimuovere lo zero ed evitare l’ultimo posto, l’unico che porterà alla retrocessione nelle serie regionali.