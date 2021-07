Tenta di rubare una bicicletta: fermato dalla Polizia

Nella tarda serata di ieri gli Agenti di una Volante sono intervenuti in centro cittadino, in quanto un passante segnalava alla sala operativa del 113, di aver notato un uomo, fornendo una dettagliata descrizione, che con fare sospetto si avvicinava a delle rastrelliere presenti lungo la via con l’intento di rubare una bicicletta.

Sul posto gli Agenti hanno notato in lontananza l’individuo che corrispondeva alla descrizione fornita dal richiedente che armeggiava su una bicicletta parcheggiata lungo la via Saraceno, si sono avvicinanti sorprendendo il soggetto in questione mentre cercava di forzare il blocco antifurto a ganascia di un velocipede.

Prontamente bloccato dagli Agenti, in un primo momento l’uomo, un cittadino italiano di 50 anni con vari precedenti di polizia e condanne, ha tentato di giustificarsi riferendo che il mezzo era suo ma aveva dimenticato le chiavi, ma poco dopo, atteso anche il sopraggiungere del reale proprietario, ha ammesso che stava cercando di rubarla.

Al termine delle formalità di rito l’uomo è stato denunciato per tentato furto aggravato.