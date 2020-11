Terremoto dell’Irpinia: anche Ferrara partì in aiuto degli sfollati

Quarant’anni fa, l’Irpinia venne colpita da un devastante terremoto che causò 3.000 morti, più di 8.000 feriti e 300.000 senza tetto.

L’Italia intera si strinse per aiutare una vasta area sconvolta dal sisma e anche Ferrara fece la sua parte con un’ampia delegazione di volontari che si recò presso Rapone, in provincia di Potenza.

Tra i presenti in questa impegnativa trasferta c’era anche Fernando Grandi, camionista di Coronella che ci ha raccontato, in questa testimonianza telefonica, come vennero vissuto quei giorni drammatici.