Terze dosi: vaccinazione aperta anche dopo cinque mesi

A seguito delle ultime disposizioni nazionali e regionali, la fascia di popolazione che può effettuare la vaccinazione contro il Covid-19 con terza dose, è ampliata anche a coloro che, nati nel 1981 e anni precedenti, hanno ricevuto la somministrazione della seconda dose almeno 5 mesi (150 giorni) fa.

Anche per loro sono validi i consueti canali di prenotazione, vale a dire: tramite tutti gli sportelli dei Centri Unici di Prenotazione (Cup); presso le farmacie territoriali aderenti, online col Fascicolo Sanitario Elettronico (Fse), l’App ER Salute, il CupWeb; tramite prenotazione telefonica al NUMERO VERDE 800 532 000 (da lunedì a venerdì ore 8-17; sabato ore 8-13). È inoltre possibile recarsi dal proprio medico di famiglia o in farmacia (qualora aderisca alla vaccinazione), prendendo contatto direttamente con loro per le modalità operative.

Le persone interessate alla terza dose, in quanto rientrano nei 150 giorni dopo la somministrazione dell’ultima dose, riceveranno da parte dell’Azienda USL di Ferrara anche un sms di invito a prenotare. Nei prossimi giorni saranno comunicate ulteriori modalità di accesso attualmente in corso di elaborazione e valutazione.

La prenotazione è già aperta e fortemente raccomandata per evitare affollamenti presso le sedi vaccinali nonché lunghe attese.