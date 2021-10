“That’s amore!”: spettacolo di danza con il ‘Balletto di Siena’, domenica 31 ottobre alle 21 al Teatro Pandurera di Cento

Continuano gli appuntamenti in programma della nuova stagione della Fondazione Teatro G.Borgatti. Per il cartellone della Danza, domenica 31 ottobre alle 21, in scena la nostalgia e le atmosfere romantiche di “That’s amore!” lo spettacolo realizzato dal corpo di ballo de ‘Il Balletto di Siena’, coreografie di Marco Batti.

Sul palco, i Solisti: Del Sal Filppo, Gagliardo Chiara, Giacalone Giuseppe. Corpo di ballo: Baccon Mattia, Badalassi Elena, Campesi Matilde, Ceñera Castaño Ramon, De Luca Sarah, Iannotta Elena, Mora Mosquera Kevin Alejandro, Nishiguchi Rumi, Perfigli Nicole, Satta Eleonora.

Le note di alcune celebri canzoni che hanno fatto sognare l’Italia fra gli anni ’30 e ’70 raccontano storie di grandi amori e avventure giovanili dal sapore un po’ ribelle, batticuori, sorrisi, risate e lacrime. Le voci di Mina, Celentano, Gino Paoli accompagnano gli spettatori attraverso le atmosfere di un’Italia allegra e spensierata. Una serata dal gusto vintage che non passa mai di moda.

Il Balletto di Siena è una dinamica realtà artistica, i cui spettacoli affiancano accuratezza tecnica e uno stile di movimento carico di eleganza e passione. Ad oggi la compagnia conta elementi provenienti da tutto il mondo, e ha al suo attivo più di venti produzioni.

Grazie alle forti basi tecniche e interpretative dei suoi danzatori, il Balletto di Siena porta in scena ed alterna, senza soluzione di continuità, produzioni classiche e nuovi spettacoli dal linguaggio prettamente contemporaneo.

Grazie alla collaborazione con coreografi di talento, e alla ricerca drammaturgica e coreografica del Maestro Marco Batti, fondatore del gruppo, negli anni si è andato creando un repertorio riconoscibile e di successo, rappresentato in Italia e all’estero.

Info: 051 6843295