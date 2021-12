“The big violinist”, alle 18 di sabato 18 dicembre, musica e immagini al Castello Estense

Una dama al violino che suona da cinque metri di altezza, nello scenario del Castello Estense e con la proiezione delle immagini della città. Si chiama ‘The big violinist’ l’ultimo dei tre eventi pre-natalizi del sabato – novità della programmazione di quest’anno – previsto sabato 18 dicembre alle 18 in piazza Castello.

Nell’occasione la violinista Elena Mirandola (performer dei ‘Sonics Acrobatics Aerial’) vestirà gli abiti tipici di un’antica nobildonna e – suonando in altezza – si esibirà per il pubblico. La sua gonna diventerà un grande ‘schermo’ su cui saranno proiettate immagini della città. Alla voce ci sarà Annastella Camporeale (corista di Gianna Nannini, Cesare Cremonini e Umberto Tozzi) e al sax Enzo Balestrazzi (musicista nella band ‘Nessuna Pretesa’ e main artist performer per BMW, Maserati, Ferrari, Trussardi, Pirelli, Vodafone).

“Sarà un’occasione per auguri in musica, con nomi legati a grandi artisti, a una settimana dal Natale. Quest’anno – spiega l’assessore al turismo Matteo Fornasini – abbiamo previsto questi eventi nei tre sabati che precedono il 25 dicembre come occasione attrattiva, di intrattenimento e di promozione. ‘The big violinis’t ci farà vivere, in particolare, l’atmosfera natalizia e delle feste, aspettando gli altri importanti eventi previsti. Uno su tutti: le scenografiche proiezioni del videomapping, dal 28 dicembre, sempre al Castello, che porta la firma del celebre artista Andrea Bernabini e che legherà le suggestioni di palazzo Schifanoia a quelle della stessa fortezza estense”.

Lo spettacolo, ad accesso libero e gratuito, si svolge nel rispetto di tutte le normative vigenti in tema di sicurezza.