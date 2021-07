“The Women’s Balcony”: il film israeliano acclamato dalla critica, il 21 luglio alle 21 all’Arena MEIS

Il secondo appuntamento dell’Arena MEIS previsto per il 21 luglio alle 21,00 è dedicato a “The Women’s Balcony”, il film israeliano firmato da Emil Ben-Shimon acclamato dalla critica internazionale. La serata è organizzata in collaborazione con Il Pitigliani Kolno’a Festival-PKF e sarà preceduta da un approfondimento sul cinema israeliano a cura del direttore artistico del PKF Ariela Piattelli. Interviene Manuela Di Nepi, responsabile della comunicazione del Pitigliani. L’introduzione al film sarà trasmessa in streaming anche sulla pagina Facebook del MEIS. Il film sarà proiettato in lingua originale con i sottotitoli in italiano.

‘The women’s balcony’- Gerusalemme. La vita tranquilla della coppia Etty e Tzion e della loro comunità viene sconvolta quando durante una festa di Bar-Mitzvah crolla il matroneo della sinagoga. Senza il suo luogo d’incontro, la comunità entra in crisi. Per motivi economici e burocratici i tentativi per ricostruire il matroneo falliscono, finché un giorno arriva un giovane e carismatico rabbino che propone un piano di ristrutturazione. Egli incomincia a spingere la comunità verso uno stile di vita religioso molto rigido, creando conflitti tra gli uomini e le donne della comunità. Etty e le altre donne si ribellano perché vedono minare le loro tradizioni e la tranquillità in cui hanno sempre vissuto…

L’arena si tiene nel giardino del MEIS (via Piangipane 79-81, Ferrara); il biglietto di ingresso ha il costo di 4 euro. I film iniziano alle 21.30, l’accesso è consentito a partire dalle 20.30. Prima di ogni proiezione, alle 21.00, il Direttore, lo staff del museo e alcuni ospiti faranno una breve introduzione.Presso i distributori del MEIS sarà possibile acquistare bibite e snack.

Prenotazioni: i posti disponibili sono 90. È raccomandabile prenotare il biglietto chiamando al numero 342 5476621 (attivi da martedì a domenica dalle 10.00 alle 18.00) e scrivendo a [email protected] È possibile acquistare i biglietti anche presso la biglietteria del MEIS il giorno stesso della proiezione a partire dalle 20.30 (fino ad esaurimento posti).