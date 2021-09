TOP SECRE VINCENTE CON MANTOVA

Successo, 73-66 e progressi sul piano del gioco per il quintetto di Leka

Terza uscita della pre season per la Top Secret, che ha sfidato gli Stings Mantova degli ex Basso, Cortese e Mastellari. I biancazzurri hanno recuperato Fabi. Alla chiusura dei 40’ il tabellone del Pala Sguaitzer recitava 66-73 a favore della Top Secret, che contro una compagine coriacea come quella virgiliana ha mostrato buonissime cose, miglioramenti in attacco e in difesa. Biancazzurri sempre avanti e vincitori di tre dei quattro parziali (il secondo è stato pareggiato). A livello di singoli, benissimo il terzo parziale di Mayfield (13 punti dei 20 totali), mentre Panni è bravo durante i primi 10’. Buona prestazione di Fabi, che sta entrando sempre di più in condizione. Buona prova a livello d’intensità per capitan Tommaso Fantoni e compagni, che contro una squadra arcigna come Mantova restano sempre avanti nel punteggio e fanno vedere miglioramenti rispetto alle prime due uscite contro Pesaro e Treviso. Alla fine sarà 66-73 a favore dei biancazzurri, che hanno mostrato miglioramenti difensivi, anche se le cose dietro devono e possono essere migliorate. È un Kleb davvero più che positivo, nel complesso: altro buon test, che fa guardare ai prossimi impegni con fiducia.

Stings Mantova-Top Secret Ferrara 66-73 (18-23, 37-42, 52-58).

Il tabellino dei biancazzurri: Mayfield 20, Pacher 9, Bonanni ne, Fantoni 1, Fabi 11, Petrovic, Vildera 10, Zampini 7, Panni 13, Pianegonda ne, Filoni 2, Manfrini ne. All.Leka.

Foto Kleb Basket Ferrara