TOP SECRET: al via la semifinale con Napoli

Archiviata all’ultimo minuto di gara 5, la pratica Treviglio, per la Top Secret in semifinale si prospetta la corazzata Napoli. Per ribaltare il pronostico che vede i biancazzurri sulla carta sfavoriti, servirà un’autentica impresa, considerando il valore dei partenopei capaci tra l’altro di piazzarsi al primo posto della regular season. Napoli schiera probabilmente la miglior coppia di americani del campionato composta da Mayo e Parks, e di una batteria di esterni da categoria superiore come Marini, Uglietti, Sandri e Monaldi. Il reparto lunghi composto da Zerini, Lombardi e Iannuzzi è stato rinforzato alla vigilia dei playoff da un giocatore del calibro del pivot americano con passaporto italiano Christian Burns, dai recenti trascorsi con Olimpia Milano e Cantù, oltre contare ventina presenze con la nazionale italiana. Si parte con la doppia sfida a Napoli domenica (ore 19) e martedì, con l’obiettivo per Fantoni e compagni di non rientrare a Ferrara per la terza sfida sotto 0-2; poiché questa volta per ribaltare la serie servirebbe un’autentico (ma non impossibile) miracolo.