TOP SECRET: buon collaudo con Kigili Bologna

Vittoria, 86-76, nelle prove generali in vista dell’arrivo di San Severo

Buonissimo test per la Top Secret (Mayfield a riposo precauzionale), che con quattro uomini in doppia cifra ha superato la Kigili Bologna: 86-76 il punteggio dopo 40’ con il tabellone che veniva resettato alla chiusura di ogni parziale.

In casa Kleb, buonissime cose da Petrovic, autore di 25 punti con 4 triple, ben coadiuvato dalla solidità di Pacher e Vildera e dalla mano bollente di Panni al tiro da fuori.

Indicazioni più che positive per coach Spiro Leka, il miglior viatico in vista della gara contro San Severo di domenica pomeriggio all’MF Palace.

In casa ferrarese, ottimo avvio di Vildera e Petrovic, poi nei secondi 10’ Vencato smazza assist al bacio ai compagni, che convertono in canestri che consentono ai biancazzurri di allungare, grazie pure alle bombe di Panni e Filoni (23-12 parziale al 17’).

Nei secondi 20’ coach Leka dà spazio a tutti, Panni inizia bene e Vencato è bravo sempre a consegnare ai compagni palloni convertibili in canestri facili. Tre parziali vinti su quattro per il Kleb: buonissime notizie per lo staff tecnico.

Top Secret Ferrara-Kigili Bologna 86-76 (23-21, 52-44, 67-61).

Il tabellino dei biancazzurri: Mayfield ne, Pacher 19, Vencato, Fantoni 7, Petrovic 25, Vildera 17, Galliera Ricci, Panni 13, Pianegonda 2, Bonanni, Filoni 3, Manfrini. All.Leka.