TOP SECRET: Contro Latina per proseguire la serie vincente

Appuntamento per domani alle 17,00 per la Top Secret, chiamata a proseguire la serie vincente contro la Benacquista Latina. Per Fantoni e compagni avversario sicuramente alla portata, ma assolutamente da non sottovalutare. Dopo le tre convincenti vittorie, contro Rieti, Ravenna e Chieti, che hanno consentito al Kleb di agganciare il plotone di testa, sarebbe davvero grave, una battuta d’arresto contro i laziali. Benacquista che presenta in questa stagione un coppia Usa alla prima esperienza sui campi italiani composta dalla guardia Lewis e dal possente pivot di 213 cm Gilbeck. Particolare attenzione dovrà essere riservata però, al tiratore Baldasso. Nel roster laziale figurano anche l’ex Fortitudo Raucci, e l’ormai quarantenne ex centese Bisconti. Nella Top Secret possibile anche l’eventualità di vedere in campo qualche minuto AJ Pacher, reduce dal lungo stop dovuto all’infortunio muscolare, a meno che coach Leka, preservi l’americano per il derby con Cento di domenica prossima.