TOP SECRET, contro Napoli per proseguire la serie positiva

Dopo due vittorie a fil di sirena, che hanno fatto seguito alla sconfitta dell’esordio di campionato, torna nuovamente in campo la Top Secret. Mercoledì alle ore 18.00, i biancazzurri sfideranno ancora sul parquet di casa una GeVi Napoli, ancora imbattuta, avendo vinto tutte quattro le partite finora disputate. I partenopei possono essere considerati, senza dubbio una delle corazzate di questo girone, potendo contare probabilmente sulla migliore coppia di americani dell’intera categoria, composta da Mayo e Parks. Il playmaker ex Varese assente da diverse partite, è però, in forte dubbio anche per la trasferta di Ferrara. Per Fantoni e compagni, quindi si prospetta la possibilità di proseguire la serie positiva, contro un avversario di primissima fascia. Intanto il Kleb pare avere individuato in Niccolò Dellosto, giovane talento in forza alla Fortitudo, l’atleta ideale da inserire in organico, in sostituzione dell’infortunato Michele Ebeling.