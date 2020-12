TOP SECRET: domani derby contro Ravenna

Dopo la convincente vittoria contro Rieti che ha preceduto il Natale, il Kleb, prosegue negli incontri di campionato natalizi, ricevendo sul parquet casalingo domani alle 18,00 la OraSi Ravenna. Derby da sfruttare per Fantoni e compagni, per confermarsi nei quartieri alti della classifica, e dare seguito ai due punti conquistati nel turno precedente. Ancora problemi di formazione per coach Leka, che oltre all’assenza prolungata di Ebeling, dovrà ancora una volta affrontare la sfida senza uno straniero. Salutato Peric, e con Pacher in panchina ancora in fase di recupero, i biancazzurri saranno comunque competitivi, contro una formazione romagnola, che in questa stagione non sembra essere il rullo compressore della precedente stagione. Punto di forza Ravenna sicuramente la coppia di guardie formata da Cinciarini e James, ma occhio anche all’altro Usa Givens. Sotto canestro i solidi Maspero, Simioni e l’ex Cento Chiumenti compongono un reparto assolutamente alla portata di Fantoni e Baldassarre.