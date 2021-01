TOP SECRET domenica alle 17 con l’Eurobasket Roma

Terminato un positivo girone di andata, la Top Secret inizia il ritorno ospitando sul parquet di casa la sorpresa di questa stagione, ovvero l’Eurobasket Roma. I capitolini, dopo un inizio stentato, hanno rimontato posizioni in classifica fino ad assestarsi a ridosso del gruppetto delle prime della classe. Per Fantoni e compagni sara’ anche l’occasione per dimostrare che la sconfitta di domenica scorsa a Pistoia è stata solamente un un’incidente di percorso, e riallacciare immediatamente il discorso con la vittoria. L’Eurobasket è una formazione di tutto rispetto, trascinata da una coppia Usa formata da Gallinat e Olasewere capace di numeri decisamente importanti fino a questo periodo della stagione, senza trascurare le qualità dell’esterno Bucarelli e l’esperto pivot Magro. Roma rimane però un avversario decisamente alla portata dei biancazzurri, che ora possono contare anche sul ritrovato Pacher, e non possono assolutamente permettersi altri passi falsi se vogliono rimanere a strettissimo contatto con le due capoliste.