TOP SECRET: domenica prima sfida play off

Ora si fa sul serio. La Top Secret archivia la fase “orologio” e si tuffa nella decisiva, fase finale di stagione. Domenica sera, con palla a due alle 20,45 a Treviglio prima gara dei play off per capitan Fantoni e compagni. Avversadio molto insidioso, ma assolutamente alla portata del Kleb, come dimostrato dalla vittoria proprio sul campo lombardo della Top Secret appena una settima fa. Spiro Leka potrà contare sul neo acquisto Pablo Bertone, l’argentino arrivato a Ferrara in sostituzione dell’infortunato Kenny Hasbbrouck, che renderà più competitiva la pattuglia di esterni estense. Anche Treviglio, però, può contare su una coppia di guardie di tutto rispetto come il tiratore Pepe e l’americano JJ Frazier, con Sarto e l’ex centese Reati a completare il reparto esterni. Tra i lunghi molto probabile l’assenza del pivot titolare Borra, che verrà sostituito da Ancellotti, con al suo fianco lo sloveno Nikolic a sua volta pericoloso anche nelle conclusioni dall’arco dei tre punti. Nella fase a Orologio una vittoria per parte, con il fattore campo saltato in entrambe le sfide. Compito del Kleb quindi, replicare la conquista della preziosissima vittoria in Lombardia, con seconda sfida sempre a Treviglio, in programma martedì prossimo.