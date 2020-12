TOP SECRET: Esordio casalingo contro la Stella Azzurra Roma

Esordio casalingo per la Top Secret, contro la Stella Azzurra Roma. Dopo due trasferte consecutive, in questo avvio di stagione con il bilancio in parità con un vittoria e una sconfitta, per i biancazzurri si presenta la possibilità di aumentare la casella delle vittorie. Occasione da non perdere, contro un avversario tutt’altro che trascendentale come la formazione capitolina. La Stella Azzurra ha finora disputato tre partite, ovvero una in più di Fantoni e compagni, collezionando altrettante pesanti sconfitte, sempre oltre i quindici punti di scarto. Mancherà Michele Ebeling uscito con problemi al ginocchio dal campo domenica scorsa, ma coach Leka potrà contare su un Peric maggiormante inserito nei meccanismi tattici del Kleb, è sicuramente anche dei favori del pronostico, per questa sfida assolutamente da non fallire. Palla a due domenica alle 18,00