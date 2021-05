TOP SECRET: Hasbrouck ko, si guarda al mercato

Non c’è pace in casa Top Secret. Dopo lo stop nella gara vinta a Treviglio, i successivi accertamenti hanno evidenziato problemi muscolare al polpaccio per Kenny Hasbrouck che potrebbe obbligarlo ai box per qualche tempo.

La società sta guardando al mercato per capire se c’è la possibilità di tesserare un sostituto per i play off. Tra i nomi che sono usciti ci sarebbe il croato Stipcevic (25 anni, già visto in Italia ed ora in Slovenia), il polacco Berisha (classe 1988) e il 39enne lettone Blums, quest’anno a Reggio Emilia.