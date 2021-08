TOP SECRET: il precampionato

Primo test sabato 28 agosto con Pesaro

Il Kleb Basket, mentre prosegue la preparazione atletica, ha definito il programma della pre season in vista del debutto del 3 ottobre in campionato. I biancazzurri partiranno martedì mattina alla volta di Carpegna, dove resteranno fino alla mattinata del 30 agosto, quando è fissato il rientro in città.

Prima uscita sabato 28 in terra marchigiana contro Pesaro (scrimmage a porte chiuse, ore 18).

Il 30 agosto, al Pala Straelle di Borgoricco (Pd), amichevole ufficiale contro Treviso, mentre il 4 settembre la Top Secret sarà di scena a Mantova per uno scrimmage contro i virgiliani (ore 18). Debutto all’MF Palace previsto per l’8 settembre contro Vicenza (ore 19). Questi test saranno utili per preparare gli appuntamenti ufficiali con il girone della Supercoppa Old Wild West: domenica 12 settembre (ore 17), Top Secret di scena a Cento contro la Tramec, mercoledì 15 i biancazzurri ospiteranno Ravenna (ore 20.30) e domenica 19 saranno di scena a Forlì (ore 18.30).

Il programma della pre season:

28/08 vs Pesaro scrimmage a PORTE CHIUSE (ore 18)

30/08 @Borgoricco (Pd) (Pala Straelle ore 20.30) vs Treviso

04/09 @ Mantova ore 18.00 Palasport di Mantova (scrimmage)

08/09 vs Vicenza ore 19.00 MF Palace (scrimmage)

Foto Kleb Basket Ferrara