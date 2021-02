TOP SECRET: imperativo interrompere la serie di sconfitte contro Rieti

Invertire immediatamente la rotta. Questo deve essere l’imperativo per la Top Secret che domenica alle 18,00 renderà visita alla Kienargia Rieti. Espugnare il palasport laziale sarebbe per il Kleb, un’impresa di assoluta importanza, sia per cancellare la rovinosa caduta di mercoledì scorso contro l’ultima in classifica, che per interrompere la serie nera di tre sconfitte consecutive, che rischia concretamente, di ridimensionare le aspirazioni di alta classifica dei biancazzurri.

Rieti è un avversaria in salute, rinforzata dal recente innesto dell’ex Alessandro Amici. La coppia Usa composta da Taylor e Pepper, e gli esterni Stefanelli e Sanguinetti, assieme all’esperto pivot De Laurentiis, compongono un quintetto di assoluto rispetto.

La Top Secret è chiamata a ritrovare quella solidità difensiva, che ne ha caratterizzato il girone d’andata, oltre alla confidenza con il canestro, soprattutto dall’arco dei tre punti, che è clamorosamente mancata a Hasbrouck e compagni nell’ultima pesantissima sconfitta sempre in terra laziale contro il fanalino di coda Stella Azzurra.