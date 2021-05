TOP SECRET: imperativo vincere nella seconda sfida play off

Immediata possibilità di riscatto per la Top Secret, che martedì sera sarà nuovamente in campo a Treviglio per la seconda gara di questa equilibrata serie di play off. Tantissimo rammarico per Fantoni e compagni, usciti sconfitti di misura nella prima sfida, soprattuto per il modo, considerando che a poco più di tre minuti dal termine, il Kleb pareva avere ormai messo le mani su quella che sarebbe stata una preziosissima vittoria. Possibilità immediata di pareggiare la serie, quindi per i ragazzi di coach Leka, prima del doppio confronto sul terreno amico. Imperativo non commettere gli stessi errori che hanno compromesso nel finale la vittoria, anche perché una ulteriore sconfitta metterebbe tremendamente in salita la serie, obbligando i biancazzurri ad un mezzo miracolo per ribaltare l’eventuale doppio vantaggio di Treviglio.