TOP SECRET: in Puglia per proseguire la serie positiva

Vietato sbagliare per la Top Secret, che domenica con palla a due alle 18,00 farà visita a San Severo. Dopo la sconfitta dell’esordio, i biancazzurri hanno collezionato una serie di tre vittorie consecutive, impreziosite dall’entusiasmante rimonta contro la corazzata Napoli di mercoledì scorso. I pugliesi che contenderanno i due punti a Fantoni e compagni, sono una formazione da rispettare, ma assolutamente non temere, anche se scenderanno in campo con tanta voglia di cancellare la debacle del -20 subita dalla Tramec Cento nel turno precedente. Punti di forza dei San Severo sono sicuramente l’esperta coppia USA, formata dal talentuoso esterno Jones e dal solido centro Ogide. Per coach Spiro Leka, allenamento differenziato fino alla vigilia per il croato Peric, anche se ci sono buone speranze di vederlo in campo, anche se magari con un minutaggio limitato.