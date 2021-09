TOP SECRET OFFICIAL PARTNER LEGA PALLACANESTRO

Orgoglioso dell’accordo il patron Matteo Mazzoni



La Lega Nazionale Pallacanestro ha annunciato l’ingresso di Top Secret tra i suoi Official Partner per le stagioni 2021-2022 e 2022-2023.

Top Secret è specializzata in servizi nel campo delle Investigazioni, della Sicurezza e della Vigilanza Privata. Fondata nel 1991 con sede principale a Ferrara, l’azienda vanta anche sedi a Milano, Roma, Firenze, Bologna, Venezia, Verona e Rimini.

Come Top Secret, siamo orgogliosi di assumere il ruolo di Official Partner della LNP per le prossime due stagioni – dichiara Matteo Mazzoni, fondatore e CEO di Top Secret – Già da anni impegnati nel servizio di sicurezza in vari palasport italiani, la scelta di instaurare una solida partnership con LNP ricade nell’apprezzamento e condivisione delle politiche di sinergia e sviluppo, anche nel difficile momento storico che lo sport e l’economia stanno fronteggiando a causa della pandemia in corso. Una scelta importante che dimostra non solo la stima reciproca, ma anche una comune visione di prospettiva ela voglia di affrontare insieme le sfide che ci attendono nel prossimo futuro.

Come noto, la professionalità e la competenza di Top Secret sono attestate da incarichi per eventi di risonanza nazionale e internazionale come il Festival di Sanremo ed il Gran Premio di Imola di F1, rendendo l’azienda unpunto di riferimento del settore in tutta Italia, oltre ad essere Main Sponsor del Kleb Basket già da due stagioni.

Quando un Main Sponsor di un Club diventa anche partner di LNP, è sempre notizia di grande rilevanza – sottolinea Pietro Basciano, presidente LNP – Significa che un’azienda che parte dalla territorialità valuta le opportunità di visibilità che l’associazionismo, ed una Lega diffusa capillarmente sul territorio come la nostra può concedere in ambito nazionale. Se fino ad oggi Top Secret era partner di Ferrara, ora lo diventa a tutti gli effetti del basket italiano