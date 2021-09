TOP SECRET: parte la prevendita per il derby con Ravenna

Esordio interno in Supercoppa, in programma mercoledì alle 20.30

La Top Secret debutterà all’MF Palace domani sera (ore 20.30) nella seconda gara del girone rosso della Supercoppa contro l’OraSì Ravenna. Presso il botteghino del “palace” da oggi pomeriggio (orari: 15.30-19.30 e domani, dalle ore 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30) è attiva la prevendita dei biglietti, ai seguenti prezzi:

Curva San Giorgio e Savonarola: 12 euro

Gradinata Boldini e Tasso: 15 euro

Tribuna Ariosto e Breveglieri: 20 euro

Tribuna Diamanti: 25 euro

Tribuna Castello: 45 euro

Salotto d’Este: 100 euro

Ridotto Under 10: 5 euro in tutti i settori.

Ingresso gratuito per i possessori della card Special Kleb.