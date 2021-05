TOP SECRET PREMIATA PER L’UTILIZZO DEI GIOVANI

L’impiego degli Under 21 ha fruttato 25.000 euro

Buone per il Kleb Basket Ferrara del patron Francesco D’Auria. È la prima volta che accade che la società biancazzurra conquisti un premio per l’utilizzo degli Under 22. La Lega Nazionale Pallacanestro ha da poco diramato la classifica di merito e il Kleb Basket è al quinto posto generale, terzo del proprio girone dietro a Ravenna e alla Stella Azzurra Roma. Alla società estense, che crede molto e valorizza i propri giovani, vanno 25 mila euro.

“Da patron desidero ringraziare lo staff e la società tutta per questo risultato importante – dice il numero 1 del Kleb Basket Francesco D’Auria -, obiettivo molto importante pure in ottica futura: siamo davvero molto felici”.

La classifica finale:

1a classificata: PALLACANESTRO BIELLA € 55.000,00

2a classificata: ORLANDINA BASKET € 45.000,00

3a classificata: BASKET RAVENNA € 40.000,00

4a classificata: STELLA AZZURRA ROMA € 35.000,00

5a classificata: KLEB BASKET FERRARA € 25.000,00