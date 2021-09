TOP SECRET PRESENTATA AL CONSORZIO DI BONIFICA

A fare gli onori di casa il presidente Stefano Calderoni e sono stati svelati i nuovi numeri di maglia

La Top Secret è stata presentata questa mattina nella magnifica cornice di Palazzo Naselli Crispi a Ferrara, sede del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara. All’evento era presente l’intero mondo Kleb: squadra, staff e dirigenti.

A fare gli onori di casa Stefano Calderoni, presidente del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara. “E’ per me un grandissimo onore avervi qui – ha detto -, sono tifoso da quando avevo dieci anni, così sono davvero molto orgoglioso di ospitarvi in una dimora che rappresenta un patrimonio della città: pure il Kleb è un patrimonio della città”.

“Il colpo d’occhio è fantastico – ha aggiunto l’Assessore comunale allo sport Andrea Maggi -, questa giornata è la testimonianza attiva che le cose stanno ripartendo e lo sport aiuta a vivere meglio”.

Così il patron del Kleb Basket Francesco D’Auria: “Siamo in una location stupenda, abbiamo nel cuore una passione: il basket. In quattro anni abbiamo dato continuità al nostro progetto e devo dire che sono orgoglioso di aver creato un gruppo così affiatato”.

La chiusura è affidata a coach Spiro Leka: “Non so quante squadre abbiano la fortuna di essere presentate in una location così bella. La squadra? Siamo orgogliosi, il lavoro paga sempre, vogliamo dare valore ai giovani, vedo un bello spirito di squadra. Siamo ambiziosi”.

Durante la presentazione della Top Secret a Palazzo Naselli Crispi, sono stati annunciati i numeri di maglia dei giocatori per la stagione 2021/2022:

00 Demario Mayfield

2 A.J. Pacher

8 Tommaso Fantoni

10 Agustin Fabi

11 Danilo Petrovic

14 Giovanni Vildera

18 Federico Zampini

21 Alessandro Panni

22 Tommy Pianegonda

75 Niccolò Filoni

Foto Kleb Basket Ferrara