Top Secret – Tramec Cento: domenica attesissimo derby

Sarà una Top Secret in grande spolvero, capace di vincere sette delle ultime otto partite, nonostante l’assenza di un americano, quella che attende la Tramec Cento per il gran derby di domenica prossima, con palla a due alle 18,00. Ottimo momento attraversato anche dai centesi, capaci di espugnare con merito il palasport di Rieti nel turno precedente, nonostante scontassero anche loro il forfait di un americano.

Probabilmente la sfida più attesa dell’intera stagione, quella che attende Fantoni e compagni; gara assolutamente da non sbagliare, per rimanere agganciati alle primissime posizioni della classifica. Derby che vedrà molto probabilmente anche il ritorno sul parquet di A.J. Pacher dopo la lunghissima assenza, a rinforzare il reparto lunghi di coach Leka.

Dovrebbe essere della partita anche il pivot Usa Sherrod nelle fila biancorosse, dopo aver saltato per infortunio muscolare le ultime due sfide della Tramec.

Pericolo numero uno per i biancazzurri sarà sicuramente Tekele Cotton, guardia americana con molti punti nelle mani, e principale terminale offensivo di coach Mecacci. Da tenere particolarmente d’occhio, anche il pivot dalla lunga militanza nei campi italiani come il solidissimo Sherrod, affiancato sotto le plance da un altro lungo atipico, come l’italo-serbo Petrovic. Completano un roster di tutto rispetto l’ex play di Ferrara Moreno, capitan Ranuzzi, lo specialista del tiro dall’arco Fallucca pure lui ex, e il jolly Gasparin capace di occupare tutti i ruoli degli esterni.