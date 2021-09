TOP SECRET: tutto facile nel test con Vicenza

Largo successo, 71-48, e ulteriori progressi sul piano del gioco

Altra buonissima prestazione per la Top Secret del coach Spiro Leka, che ha battuto la Tramarossa Vicenza, compagine che milita in Serie B: 91-62 il punteggio finale, alla chiusura di una gara condotta dai biancazzurri per 40’. A riposo Niccolò Filoni (guai alla schiena), con l’obiettivo di recuperarlo in vista del derby di Supercoppa sul campo di Cento, gara fissata domenica pomeriggio. Cinque uomini in doppia cifra per i biancazzurri, con Fantoni e Panni top scorer a quota 17 punti. Top Secret solida per 40’, più che positiva in attacco, solida in difesa, dove tutti hanno dato il loro contributo, pure i giovani Bonanni e Manfrini. È un Kleb davvero positivo, quello visto contro la Tramarossa, per la gioia dei circa 100 tifosi che hanno assistito al debutto interno, seppur in amichevole. Alla fine sarà 91-62, diverse le buone indicazioni che lo staff tecnico potrà ricavare da questo test, fieno in cascina in vista degli appuntamenti ufficiali. Avanti così, Kleb.

Top Secret Ferrara-Tramarossa Vicenza 91-62 (28-18, 53-35, 71-48).

Top Secret: Mayfield 15, Pacher 4, Bonanni, Fantoni 17, Fabi 7, Petrovic 11, Vildera 12, Zampini 8, Panni 17, Pianegonda ne, Manfrini. All.Leka.

Foto Kleb Basket Ferrara