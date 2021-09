TOP SECRET. via alla prevendita per la gara con Chiusi

Biglietti in vendita da giovedì al Palace

Kleb Basket comunica che da giovedì mattina, presso il botteghino del “palace” (orari: dalle ore 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30) è attiva la prevendita dei biglietti per la gara contro l’Umana Chiusi di domenica pomeriggio (ore 18), ai seguenti prezzi:

Curva San Giorgio e Savonarola: 13 euro (ridotto 10 euro, under 10: 5 euro)

Gradinata Boldini e Tasso: 17 euro (ridotto 13 euro, under 10: 5 euro)

Tribuna Ariosto e Breveglieri: 25 euro (ridotto 20 euro, under 10: 10 euro)

Tribuna Diamanti: 30 euro (ridotto 25 euro, under 10: 10 euro)

Tribuna Castello: 45 euro (ridotto 38 euro, under 10: 15 euro)

Salotto d’Este: 150 euro

Ridotto: over 65, under 18, portatori di handicap 90-100% e un loro accompagnatore (previa presentazione della documentazione).

Domenica pomeriggio la biglietteria dell’MF Palace chiuderà un’ora prima dell’inizio della gara, come da normative anti covid. Si consiglia di arrivare con congruo anticipo, per sottoporsi ai controlli anti covid (controllo del green pass e della temperatura corporea).