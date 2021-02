TOP SECRET: vietato sbagliare contro la Stella Azzurra

Dopo due sconfitte consecutive contro le corazzate Forlì e Napoli, per la Top Secret si presenta, mercoledì pomeriggio, con palla a due alle ore 18,00, l’opportunità di tornare alla vittoria e ricominciare a muovere la classifica. A contendere i due punti al Kleb sarà il fanalino di coda Stella Azzurra Roma.

I capitolini chiudono la graduatoria con appena due punti, frutto di una sola vittoria stagionale, e di ben tredici sconfitte.

Vietato però, sottovalutare la trasferta romana per il Kleb, che dovrà fare particolare attenzione all’americano Stephen Thompson, che comanda la classifica marcatori del girone. Al suo fianco è stato da poco ingaggiato il pivot croato Sandi Marcius, inserito nel roster assieme all’esperta guardia Rullo, nel tentativo di rendere più competitiva la compagine romana. Per Fantoni e compagni si tratta comunque di un’avversaria sicuramente alla portata, d’obbligo quindi ritornare dalla trasferta laziale con due punti in più in classifica, e rilanciarsi nelle zone nobili della classifica.