Torna domenica l’appuntamento con l’azalea dell’Airc per la ricerca anche a Ferrara

Domenica 9 maggio, Festa della Mamma, torna l’Azalea della Ricerca, l’iniziativa per sostenere la ricerca sui tumori che colpiscono le donne. Compatibilmente con le indicazioni delle autorità sanitarie, il 9 maggio i volontari AIRC torneranno nelle piazze per distribuire l’Azalea a fronte di una donazione di 15 euro.

L’Azalea è più di un regalo speciale, è un gesto concreto che, in 37 anni, ha consentito di raccogliere oltre 275 milioni di euro per sostenere il lavoro dei nostri scienziati impegnati a sviluppare metodi per diagnosi sempre più precoci e terapie personalizzate. Un impegno eccezionale che non può permettersi battute d’arresto: solamente lo scorso anno sono state stimate nel nostro Paese oltre 182.000 nuove diagnosi nel genere femminile. Le pazienti beneficiano oggi dei risultati che i ricercatori hanno ottenuto grazie a decenni di studi e investimenti, per questo è fondamentale continuare a sostenere con fiducia il loro lavoro.