Torna ‘Ferrara Film Corto Festival’ sul tema di “Ambiente è musica”: proiezioni, mostre e incontro con gli autori

La questione ambientale tocca tutti da vicino. E la quarta edizione del Ferrara Film Corto Festival 2021, intitolata “Ambiente è Musica”, affronta questo tema con energia e, soprattutto, con il sorriso. Perché divertendosi tutto diventa possibile, anche le ‘missioni’ importanti come questa. L’evento raccoglie, in un unico respiro, ambiente, musica, religione e arte in tutte le sue forme, partendo, ovviamente, dal cinema. Il Festival, da quest’anno internazionale, si svolgerà in presenza, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, da lunedì 7 a sabato 12 giugno 2021.

I giovanissimi Direttori Artistici Eugenio Squarcia e Mattia Bricalli, supportati dalla Ferrara Film Commission e affiancati dai soci Veronica, Sara, Serena, Federica e da un nutrito gruppo di volontari, hanno organizzato un calendario ricchissimo di eventi che si srotoleranno, da mattina a sera, tra diverse location: Sala Estense, Palazzo della Racchetta, Apollo Cinepark, Cloister e La Stanza di Lucrezia.

I primi tre giorni, denominati ‘Aspettando il Festival’, saranno un viaggio tra inaugurazioni e terre lontane: dalla Sicilia a Sondrio, dall’Islanda… all’Antartide! Nei successivi tre giorni si entrerà nel vivo del Festival, con le proiezioni dei cortometraggi in concorso – due le sezioni: ‘Ambiente è Musica’, rivolta agli autori internazionali, e ‘Buona la Prima’, dedicata alle opere inedite di autori italiani. Il tutto al grido #jointheindierevolution!

Lunedì 7 giugno alle 16 saranno aperte le mostre collaterali: del fotografo Milko Marchetti (‘Attimi’ presso la Galleria Cloister), del regista Mauro Conciatori (‘Over the rainbow, Over the sky’ presso l’Atelier La Stanza di Lucrezia) e dell’artista Serafino Rudari (‘The Sub Urban Zoo Culture’ presso il Palazzo della Racchetta) e alle 18.00 il via ufficiale del Festival al Palazzo della Racchetta (è obbligatoria la prenotazione al n. 3406553080).

L’Apollo Cinepark sarà teatro della proiezione serale di due lungometraggi da non perdere: lunedì 7, ‘La famosa invasione degli orsi in Sicilia’ di Lorenzo Mattotti e martedì 8, ‘Psychosynthesis’ di Noam Kroll, in prima visione in Italia, con la presenza in sala del direttore della fotografia Matteo Bertoli. I soci della Ferrara Film Commission avranno diritto all’ingresso a prezzo ridotto.

Da martedì apertura dell’appuntamento mattutino del Festival intitolato ‘Sezione Vetrina’ che si terrà presso il Palazzo della Racchetta fino a sabato 12 giugno compreso. Durante questo appuntamento – oltre alla proiezione di corti internazionali – tante caleidoscopiche iniziative.

A iniziare da ‘Il ritmo della terra’, workshop musicale, aperto al pubblico, guidato dall’etnomusicologo Luciano Bosi. Vista la richiesta, gli appuntamenti saranno molteplici e si terranno martedì 8, giovedì 9 e venerdì 11 su quattro turni quotidiani alle 9,30, alle 11,00, alle 15,30 e alle 17,00.

Per partecipare è necessario prenotarsi al n. 3406553080. (Il maestro suonerà anche una selezione di strumenti etnici presso la Sala Estense mercoledì 9 alle ore 20,30).

Mercoledì mattina, si partirà per l’Antartide: collegamento in diretta streaming con l’equipaggio della Stazione Concordia – attualmente in missione – e Marco Buttu (ricercatore INAF) durante il quale si parlerà di crisi climatica. Interverrà Stefano Mazzotti, direttore del Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara.

Giovedì 10 giugno il cinema incontrerà la religione: il Vescovo di Ferrara Gian Carlo Perego e il Rabbino Capo della Comunità Ebraica di Ferrara, Luciano Meir Caro, parleranno ai giovani della salvaguardia della vita e del creato. A seguire, la presentazione dell’album musicale indipendente ‘Anima Reale’ di Irene Beltrami e Matteo Tosi.

Venerdì 11 giugno l’imprenditrice green Cesarina Ferruzzi presenterà il suo libro ‘Il cielo a sbarre’. Sabato 12 ci si siederà a una tavola rotonda ‘green’, presso TerraViva, con gli autori, i musicisti e i registi delle opere in concorso, dal titolo: ‘Indie Revolution – giovani filmmaker e compositori tra ambiente e musica’, alla quale seguirà un pranzo all’aperto.

Il Festival riempirà anche i pomeriggi ferraresi alla Sala Estense. Martedì ci porterà in Islanda con il corto naturalistico di Milko Marchetti e poi si tingerà di Indie Revolution in un incontro con il direttore della fotografia Matteo Bertoli, il regista Stefano Usardi e l’autore di videoclip Enrico Maspero.

Mercoledì giro del mondo con il docufilm ‘L’immagine assente’ di Stefano Usardi seguito dalla conferenza intitolata ‘Ambiente è Musica – armonie e disarmonie della vita sul pianeta Terra’ con Stefano Mazzotti (direttore del Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara), Luca Marini (biologo marino) e Luciano Bosi (etnomusicologo) e dal corto di animazione, che ha ricevuto nomination agli Oscar, ‘Varmints’.

La sera entrerà in scena il Sondrio Festival – con il quale il Ferrara Film Corto ha instaurato una collaborazione nuova di zecca – che ci regalerà una selezione di docufilm, sia alla Sala Estense, che al mattino del venerdì, nella Sezione Vetrina.

Le proiezioni dei corti in gara si terranno alla Sala Estense giovedì e venerdì, il pomeriggio dalle 15.30 e la sera dalle 20.30: a seguire, incontro con gli autori condotto dal direttore della fotografia Cesare Bastelli e dall’attrice Miriam Previati.

I corti in concorso, saranno valutati e premiati da una Giuria Professionale formata dalla regista e sceneggiatrice Lyda Patitucci (Presidente), dall’attore e regista Ivano Marescotti, dal regista e docente IULM Mauro Conciatori, dal musicista e sound designer Giampiero Sànzari, dal fotografo naturalista e video maker Milko Marchetti e dal direttore della fotografia Matteo Bertoli.

Un Premio Speciale sarà attribuito dalla Giuria Giovani, introdotta grazie alla collaborazione con Stefano Muroni, direttore della filiera creativa ‘Ferrara La Città del Cinema’e costituita da studenti del corso di Preformazione Attoriale e della Scuola del Cinema Vancini.

Per chi volesse un ricordo indelebile di questa innovativa edizione del Festival, davanti al Palazzo della Racchetta e alla Sala Estense saranno allestite, a cura del Garden Club di Ferrara, decorazioni a tema ambiente e cinema a fare da sfondo a memorabili selfie!

Sabato 12 una novità tutta verde alla quale è possibile partecipare su prenotazione (tel. 3406553080): un ‘Green Lunch’ presso Terra Viva, la campagna in città. Nel pomeriggio l’associazione di volontariato Plastic Free organizzerà attività green a libera partecipazione.

Il Festival chiuderà in bellezza sabato sera con la Cerimonia di premiazione dei corti in gara, introdotta dallo spettacolo-evento di teatro contemporaneo a tema ambientale – realizzato appositamente per il Ferrara Film Corto – ‘I lunatici’, di e con Tibor Bricalli e Nene Lorenzetto.

Per non perdere nessun appuntamento, il dettaglio del programma è visionabile sul sito www.ferrarafilmcorto.it e sulle pagine Facebook e Instagram del Ferrara Film Corto Festival. Per ovviare alle restrizioni dovute alle norme sanitarie anti-covid e amplificare la possibilità di fruizione da parte del pubblico, tutti gli eventi in programma saranno trasmessi in diretta streaming sul sito del Festival.