Torna nel weekend “Happy Pfizer” al Lido di Spina

Anche nel prossimo fine settimana torna, a Lido di Spina, Happy Pfizer, la possibilità di vaccinarsi, nell’orario dell’aperitivo, presso l’ambulatorio di Guardia Medica Turistica.

L’iniziativa, come annunciato già la settimana scorsa, è dedicata in particolare ai giovani nella fascia d’età 12-30 anni, ma se anche persone più grandi vogliono vaccinarsi non saranno di certo rimandate indietro.

Sarà possibile effettuare sia la prima sia la seconda dose (questa ovviamente se compatibile con i tempi della prima somministrazione), basterà presentarsi, venerdì 20 o sabato 21 agosto, dalle ore 17:30 in poi e fino alle 22:30, presso l’ambulatorio di via Leonardo da Vinci 117.

I minorenni dovranno essere accompagnati da un genitore, muniti di apposita modulistica scaricabile sul sito aziendale al link https://www.ausl.fe.it/vaccinazioni-anti-covid19-prenotazioni-per-minorenni.

Anche nella giornata di venerdì 20, a seguito di questa iniziativa, l’ambulatorio di Guardia Medica Turistica cambierà orario e sarà aperto dalle ore 14 alle ore 17 invece che dalle 15 alle 19.

Si ricorda che i giovani in fascia d’età 12-19 anni possono vaccinarsi, sempre ad accesso diretto, cioè senza prenotazione, anche presentandosi in un qualunque centro vaccinale negli orari di apertura (tutte le informazioni in merito sul sito www.ausl.fe.it ). Anche i medici di famiglia, inoltre, grazie ad un accordo stretto con la Regione Emilia-Romagna e l’Ausl di Ferrara, possono effettuare la vaccinazione: in proposito si consiglia di chiamare il proprio medico e prendere i relativi accordi.