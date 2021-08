Tra Mediterraneo e Medioriente: concerto dei Safar Mazì l’8 agosto alle 21 in viale Alfonso I d’Este 13

Domenica 8 agosto alle 21 è in programma il concerto dei Safar Mazì sul palco della rassegna “Royal Estate sul Baluardo” nella suggestiva cornice di viale Alfonso I d’Este 13, presso il Centro Culturale A. Slavich di Ferrara. Dopo il successo degli appuntamenti precedenti, continuano gli spettacoli all’aperto all’insegna della musica di qualità, curati dall’associazione culturale Musijam aps, che da sempre si fa portavoce della cultura del mondo, del dialogo tra i popoli creando un ponte attraverso la musica.

“Safar” in farsi(lingua iraniana) e in arabo significa “viaggio” e “Mazi” in greco significa “insieme”. Quale denominazione più adatta di Safar Mazi, quindi, per definire un gruppo composto da quattro musicisti di tre nazionalità diverse: Paolo Forte con la sua amata fisarmonica, friulano di origine siciliana, l’iraniano Ahmadvand con i suggestivi strumenti dalla tradizione persiana (Santur e Daf), il percussionista marocchino Mohammed Neffaa con i caratteristici tamburi del Maghreb (Darabbouka, Riq e Daf) e la sua splendida voce, il veneto con radici pugliesi Renato Tapino al clarinetto, voce e chitarra.

Un concerto che è un vero caleidoscopio di melodie, ritmi e culture differenti che si intrecciano tra loro, con strumenti e sonorità particolari, giungendo però a comporre un insieme armonico, un piccolo modello di integrazione tra le diverse sponde del Mediterraneo, il mare che fu culla di civiltà. Un percorso musicale frizzante e poetico, un viaggio verso sud e verso est, quasi a ripercorrere in direzione contraria il viaggio intrapreso da migliaia di persone, nel tentativo di capirne le ragioni in una rinnovata esperienza di comprensione attraverso l’arte e la cultura.

Le serate dall’alto del Baluardo del Montagnone di San Giorgio sono a pagamento, si consiglia per accedere agli sconti, di acquistare il biglietto online.

Per info e prevendita: https://www.ferraraoff.it/2021-estate-sul-baluardo/8-agosto-ensemble-multietnico-safar-mazi-musiche-dal-mediterraneo-al-medioriente/