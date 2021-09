Tragedia a Copparo: muore un 31enne

Erano quasi le due di questa notte, quando alla centrale operativa 112 dei Carabinieri di Copparo è giunta la segnalazione dell’uscita di strada di un’auto, lungo la via Guarda di Copparo.

Sul posto sono state inviate immediatamente le pattuglie dell’Arma, il personale sanitario del 118 ed i vigili del fuoco. I militari hanno constatato che una BMW serie 1, dopo aver perso il controllo, era uscita dalla sede stradale capovolgendosi in un terreno agricolo a margine della carreggiata.

Nell’uscita di strada il conducente Sebastiano Zocco, 31 enne di Cologna Ferrarese, è deceduto sul colpo, mentre il passeggero 27 enne che viaggiava con lui è rimasto ferito.

I sanitari del 118 si sono prodigati per soccorrere i malcapitati e hanno trasportato presso l’ospedale di Cona il passeggero che, seppur in gravi condizioni, non risulta in pericolo di vita.

L’Autorità Giudiziaria, al termine dei rilievi, effettuati dal Nucleo Radiomobile della Compagnia di Copparo (Fe) e della Stazione di Berra (Fe), hanno affidato il feretro del giovane conducente ai familiari.