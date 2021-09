Tragedia a Filo di Argenta: muore mentre tenta di liberare un tombino

Il maltempo questa notte si è abbattuto su buona parte del ferrarese, in città come in provincia.

Purtroppo c’è stato un decesso in provincia di Ferrara, a Filo di Argenta, dove un uomo di 62 anni sarebbe scivolato in un tombino che stava cercando di liberare per far defluire la copiosa acqua piovana. Dopo mezz’ora la moglie non l’ha visto rincasare ed è andata a cercarlo.

Intervenuti i vigili del fuoco che lo hanno estratto quando era già deceduto e ora è stata disposta l’autopsia dal magistrato di turno.