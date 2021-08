Tragedia: bambina di 8 anni muore dopo un malore

Tragedia ieri a Ferrara dove è morta una bambina di 8 anni.

La piccola, mercoledì, secondo gli investigatori avrebbe accusato un malore: i genitori, di origine marocchina e residenti in via Argine Ducale, ieri mattina avrebbero immediatamente allertato i soccorsi, che non hanno potuto fare nulla per la bambina.

Da quanto emergerebbe dalle prime ricostruzioni, il giorno precedente, martedì, la piccola sarebbe caduta dalla bicicletta mentre stava giocando.

La squadra mobile sta indagando sull’accaduto e ora bisogna accertare se le cause del decesso siano da ricondurre a quell’incidente del giorno prima che, nell’immediato, non avrebbe destato particolari preoccupazioni e sarebbe stato ritenuto un normale incidente di gioco.

La notte tra martedì e mercoledì, la bambina avrebbe accusato malessere e poi al mattino la tragedia.